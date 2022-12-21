Изображение Месси может появиться на деньгах

В Аргентине могут нанести изображение капитана национальной команды Лионеля Месси на денежную банкноту, сообщает El Financiero.

По сведениям источника, лицо футболиста может оказаться на купюре достоинством в 1000 песо (примерно 5,75 доллара). Выбор номинала связан с 10-м номером форварда.

Напомним, что Аргентина стала победителем чемпионата мира-2022 в Катаре, а 35-летний Месси был признан лучшим игроком турнира.

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