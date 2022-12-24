Издание L’Equipe представило сборную года по итогам 2022 года

Французская газета L’Equipe опубликовала свою версию сборной, в которую вошли лучшие футболисты мира по итогам 2022 года.

Примечательно, что в команде не досталось места португальцу Криштиану Роналду, который до этого был постоянным “гостем” сборной.

Символическая сборная выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, “Реал”).

Защитники: Кайл Уолкер (Англия, “Манчестер Сити”), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, “Ливерпуль”), Йошко Гвардиол (Хорватия, “РБ Лейпциг”), Тео Эрнандес (Франция, “Милан”).

Полузащитники: Лука Модрич (Хорватия, “Реал”), Каземиро (Бразилия, “Манчестер Юнайтед”), Кевин де Брюйне (Бельгия, “Манчестер Сити”).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ), Карим Бензема (Франция, “Реал”), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ).