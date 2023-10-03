Из стана главного врага. Манчестер Сити подписал 17-летнего защитника Манчестер Юнайтед
Новости футбола Сегодня, 12:48
Из стана главного врага. Манчестер Сити подписал 17-летнего защитника Манчестер Юнайтед
Английский футбольный клуб Манчестер Сити подписал 17-летнего центрального защитника Харрисона Паркера.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Контракт был подписан сегодня, 3 сентября.
По информации источника, горожане опередили 4 топ-клуба в борьбе за Пакера.
Интересно, что Харрисон является воспитанником Манчестер Юнайтед и перебывал в структуре команды, после чего перешел в Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что Барселона продлила контракт с юной звездой Ламином Ямалом.
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