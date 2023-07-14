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Из проекта европейской Суперлиги вышел топ-клуб Италии

Новости футбола Сегодня, 04:00
Из проекта европейской Суперлиги вышел топ-клуб Италии Из проекта европейской Суперлиги вышел топ-клуб Италии

«Ювентус» объявил о своем решении покинуть проект европейской Суперлиги (ESL), о чем сообщает агентство Reuters.

По данным источника, клуб уже начал обсуждения об этом с «Реалом» и «Барселоной».

«После этих обсуждений и учитывая разногласия в толковании условий договора Суперлиги, «Ювентус» подтверждает свое намерение покинуть проект», - говорится в заявлении одного из самых титулованных клубов Европы.

В «Ювентусе» также подчеркнули, что выход клуба станет окончательным и вступит в силу только после согласия «Реала» и «Барселоны».

Бывший президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который покинул должность в ноябре, был одним из инициаторов создания ESL. В понедельник ему была назначена 16-месячная дисквалификация в связи с финансовыми махинациями со зарплатами игроков.

Ранее в УЕФА жестко отреагировали на то, что топ-клубы решили создать свою Суперлигу в обход организации. Там пообещали наказать всех, кто причастен к этому, а клубы грозили исключить из еврокубков.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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Ювентус
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