Из контракта Холанда может исчезнуть важный пункт

Руководство «Манчестер Сити» полностью удовлетворено выступлениями нападающего Эрлинга Холанда.

В связи с этим боссы клуба готовят новый контракт для футболиста сборной Норвегии.

Как пишет портал DeadlineDayLive, который ссылается на свои источники, переговоры с футболистом и его представителями уже начались.

Интересн тот факт, что английский клуб планирует удалить опцию выкупа из контракта норвежского игрока, которая в настоящее время составляет 200 миллионов евро.

Таким образом, отмечает издание, чемпион Англии хочет обезопасить себя от возможного перехода Холанда к другому европейскому клубу.

Ранее была информация, что Холанд является одной из главных трансферных целей мадридского “Реала”.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года, подписав контракт до июня 2027 года.

Ранее в СМИ была информация, что “горожане” в новом контракте для футболиста заметно повысят его оклад. Это несмотря на то, что он и так является самым высокооплачиваемым футболистом команды.