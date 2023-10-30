Итоговый турнир WTA. Соболенко разгромила Саккари, Пегула уверенно победила. ВИДЕО

В мексиканском Канкуне стартовал Итоговый турнир WTA. Он продлится С 29 октября по 5 ноября.

В соревнованиях принимают участие восемь лучших теннисисток сезона, которых разделили на две группы, в каждой из которых – по 4 теннисистки.

Первые два места каждой из групп выходят в плей-офф, а дальше начинается борьба на вылет.

В ночь на 30 октября были сыграны два матча. Представительница Казахстана Елена Рыбакина играла против американки Джессики Пегулы и проиграла в двух сетах со счетом 5:7, 2:6.

Второй матч выдался разгромным, в нем первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уничтожила представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:0, 6:1.

В ночь на 31 октября состоятся матчи Ига Свёнтек – Маркета Вондроушова и Коко Гофф – Онс Жабер.