Итоговый турнир WTA. Гауфф уничтожила Жабер, Швентек с "баранкой" обыграла Вондрушову. ВИДЕО

В ночь на 31 октября состоялись очередные матчи Итогового турнира WTA.

Так, бывшая первая ракетка мира Ига Швентек из Польши встречалась с чешкой Маркетой Вондрушовой и добыла победу в двух сетах.

Борьба была лишь в первой партии, где теннисисткам пришлось определять сильнейшую в тай-брейке. Уже во втором сете Швентек сняли все вопросы по поводу того, кто является фаворитом противостояния. Она обыграла соперницу, не отдав ей ни одного гейма. В итоге – уверенная победа полячки 7:6, 6:0.

Во втором матче игрового дня Коко Гауфф играла против Онс Жабер и здесь борьбы вообще не получилось. Американка отдала представительнице Туниса лишь один гейм в двух сетах. В итоге – Гауфф победила со счетом 6:0, 6:1.

Поздним вечером 31 октября состоится матч, в котором первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет против американки Джессики Пегулы.