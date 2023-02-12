Итальянский клуб отказался платить за Довбика 11-12 млн евро

Туринский “Торино" в зимнее трансферное окно проявлял интерес к нападающему “Днепра-1” и сборной Украины Артему Довбику, сообщает TuttoSport.

По сведениям источника, итальянский клуб изучал вариант с приобретением футболиста, но отказался платить за него 11-12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Довбик провел за “Днепр-1" 20 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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