Итальянские клубы установили рекорд Лиги чемпионов

Сращу три представителя Серии А впервые в истории выиграли первые матчи на одной стадии плей-офф Лиги чемпионов.

В первых матчах 1/8 финала итальянские команды добыли три сухие победы.

Так, “Милан” на своем поле был сильнее “Тоттенхэма” (1:0), “Наполи” на выезде обыграл “Айнтрахт” (2:0), а “Интер” вчера веером победил “Порту” (1:0). П

Отметим, что именно “Интер” последним из итальянских клубов был победителем Лиги чемпионов.