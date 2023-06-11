Итальянские клубы установили антирекорд в еврокубках

Сразу три итальянских клуба вышли в финалы европейских футбольных кубков в этом сезоне и все три проиграли в решающих матчах.

“Интер” проиграл в финале Лиги чемпионов “Манчестер Сити” (0:1), “Рома” уступила “Севилье” в серии пенальти в финале Лиги Европы, а “Фиорентина” проиграла “Вест Хэму” со счетом 1:2 в финале Лиги конференций.

Это стало первым случаем в истории еврокубков, когда три команды из одной страны проиграли в финалах.

При этом стоит отметить, что "Манчестер Сити" смог победить в Лиге чемпионов впервые в своей истории.