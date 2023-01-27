Итальянские букмекеры перестали принимать ставки на вылет "Ювентуса" из Серии А

Итальянские букмекеры больше не принимают ставки на вылет “Ювентуса” из Серии А.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, букмекеры боятся, что против клуба введут новые санкции и в итоге команда опустится на дно турнирной таблицы.

Напомним, что недавно клуб наказали по делу о фиктивном приросте капитала снятием 15 очков, после чего “Юве” опустился на 10-е место в таблице.

Теперь же есть угроза лишения еще 15 баллов, что опустит команду в зону вылета.