Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура

Второй тур Серии А будет проходить в течение трёх дней. В субботу нас ожидают матчи с участием “Ромы” и “Милана”: римлян ожидает визит к “Вероне”, а “россонери” дома встретятся с “Торино”. В воскресенье состоится поединок действующего чемпиона, “Наполи”, против “Сассуоло”, а также игры с участием “Ювентуса” и “Лацио”. На понедельник запланированы два матча, в том числе игра “Кальяри” против “Интера”. Dailysports подготовил всё, что нужно знать о втором туре Серии А: результаты и расписание матчей, турнирная таблица, а также календарь третьего тура.

Время - СЕТ

Серия А. 2-й тур

26/08

17:30 Монца - Эмполи

17:30 Фрозиноне - Аталанта

19:45 Верона - Рома

19:45 Милан - Торино

27/08

17:30 Фиорентина - Лечче

17:30 Ювентус - Болонья

19:45 Лацио - Дженоа

19:45 Наполи - Сассуоло

28/09

17:30 Салернитана - Удинезе

19:45 Кальяри - Интер

Турнирная таблица

Серия А. 3-й тур

01/09

17:30 Сассуоло - Верона

19:45 Рома - Милан

02/09

17:30 Болонья - Кальяри

17:30 Удинезе - Фрозиноне

19:45 Аталанта - Монца

19:45 Наполи - Лацио