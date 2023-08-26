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Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура

Новости футбола Сегодня, 10:59
Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура

Второй тур Серии А будет проходить в течение трёх дней. В субботу нас ожидают матчи с участием “Ромы” и “Милана”: римлян ожидает визит к “Вероне”, а “россонери” дома встретятся с “Торино”. В воскресенье состоится поединок действующего чемпиона, “Наполи”, против “Сассуоло”, а также игры с участием “Ювентуса” и “Лацио”. На понедельник запланированы два матча, в том числе игра “Кальяри” против “Интера”. Dailysports подготовил всё, что нужно знать о втором туре Серии А: результаты и расписание матчей, турнирная таблица, а также календарь третьего тура.

Время - СЕТ

Серия А. 2-й тур

26/08
17:30 Монца - Эмполи
17:30 Фрозиноне - Аталанта
19:45 Верона - Рома
19:45 Милан - Торино

27/08
17:30 Фиорентина - Лечче
17:30 Ювентус - Болонья
19:45 Лацио - Дженоа
19:45 Наполи - Сассуоло

28/09
17:30 Салернитана - Удинезе
19:45 Кальяри - Интер

Турнирная таблица

Таблица, представленная Sofascore

Серия А. 3-й тур

01/09
17:30 Сассуоло - Верона
19:45 Рома - Милан

02/09
17:30 Болонья - Кальяри
17:30 Удинезе - Фрозиноне
19:45 Аталанта - Монца
19:45 Наполи - Лацио

03/09
17:30 Интер - Фиорентина
17:30 Торино - Дженоа
19:45 Эмполи - Ювентус
19:45 Лечче - Салернитана

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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