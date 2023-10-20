Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура

С субботы по понедельник состоятся матчи девятого тура Серии А. В субботу "Интернационале" отправится в гости к "Торино", а "Наполи" к "Вероне". В воскресенье, 22 октября, "Рома" примет на своем домашнем стадионе "Монцу". Также в этот же день состоится центральный матч этого тура между "Миланом" и "Ювентусом".

Время - Центральноевропейское (CET)

Серия А. 9-й тур

21.10 суббота

Верона - Наполи - 15:00

Торино - Интер - 18:00

Сассуоло - Лацио - 20:45

22.10 воскресенье

Рома - Монца - 13:30

Болонья - Фрозиноне - 15:00

Салернитана - Кальяри - 15:00

Аталанта - Дженоа - 18:00

Милан - Ювентус - 20:45

23.10 понедельник

Удинезе - Лечче - 18:30

Фиорентина - Эмполи - 20:45

Турнирная таблица

Standings provided by Sofascore

Серия А. 10-й тур

27.10 пятница

Дженоа - Салернитана - 20:45

28.10 суббота

Сассуоло - Болонья - 15:00

Лечче - Торино - 18:00

Ювентус - Верона - 20:45

29.10 воскресенье

Кальяри - Фрозиноне - 12:30

Монца - Удинезе - 15:00

Интер - Рома - 18:00

Наполи - Милан - 20:45

30.10 понедельник