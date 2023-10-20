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Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура

Новости футбола Сегодня, 14:43
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура Фото: https://twitter.com/SerieA

С субботы по понедельник состоятся матчи девятого тура Серии А. В субботу "Интернационале" отправится в гости к "Торино", а "Наполи" к "Вероне". В воскресенье, 22 октября, "Рома" примет на своем домашнем стадионе "Монцу". Также в этот же день состоится центральный матч этого тура между "Миланом" и "Ювентусом".

Время - Центральноевропейское (CET)

Серия А. 9-й тур

21.10 суббота

  • Верона - Наполи - 15:00
  • Торино - Интер - 18:00
  • Сассуоло - Лацио - 20:45

22.10 воскресенье

  • Рома - Монца - 13:30
  • Болонья - Фрозиноне - 15:00
  • Салернитана - Кальяри - 15:00
  • Аталанта - Дженоа - 18:00
  • Милан - Ювентус - 20:45

23.10 понедельник

  • Удинезе - Лечче - 18:30
  • Фиорентина - Эмполи - 20:45

Турнирная таблица

Standings provided by Sofascore

Серия А. 10-й тур

27.10 пятница

  • Дженоа - Салернитана - 20:45

28.10 суббота

  • Сассуоло - Болонья - 15:00
  • Лечче - Торино - 18:00
  • Ювентус - Верона - 20:45

29.10 воскресенье

  • Кальяри - Фрозиноне - 12:30
  • Монца - Удинезе - 15:00
  • Интер - Рома - 18:00
  • Наполи - Милан - 20:45

30.10 понедельник

  • Эмполи - Аталанта - 18:30
  • Лацио - Фиорентина - 20:45
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