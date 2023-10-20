Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура
Новости футбола Сегодня, 14:43
Фото: https://twitter.com/SerieA
С субботы по понедельник состоятся матчи девятого тура Серии А. В субботу "Интернационале" отправится в гости к "Торино", а "Наполи" к "Вероне". В воскресенье, 22 октября, "Рома" примет на своем домашнем стадионе "Монцу". Также в этот же день состоится центральный матч этого тура между "Миланом" и "Ювентусом".
Время - Центральноевропейское (CET)
Серия А. 9-й тур
21.10 суббота
- Верона - Наполи - 15:00
- Торино - Интер - 18:00
- Сассуоло - Лацио - 20:45
22.10 воскресенье
- Рома - Монца - 13:30
- Болонья - Фрозиноне - 15:00
- Салернитана - Кальяри - 15:00
- Аталанта - Дженоа - 18:00
- Милан - Ювентус - 20:45
23.10 понедельник
- Удинезе - Лечче - 18:30
- Фиорентина - Эмполи - 20:45
Турнирная таблица
Серия А. 10-й тур
27.10 пятница
- Дженоа - Салернитана - 20:45
28.10 суббота
- Сассуоло - Болонья - 15:00
- Лечче - Торино - 18:00
- Ювентус - Верона - 20:45
29.10 воскресенье
- Кальяри - Фрозиноне - 12:30
- Монца - Удинезе - 15:00
- Интер - Рома - 18:00
- Наполи - Милан - 20:45
30.10 понедельник
- Эмполи - Аталанта - 18:30
- Лацио - Фиорентина - 20:45
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 ОФИЦИАЛЬНО. Папу Гомеса дисквалифицировали на два года из-за положительного допинг-теста
Новости футбола Сегодня, 13:26 Аль-Иттихад и Аль-Таавон сыграли вничью благодаря голу и автоголу Бензема
Новости футбола Сегодня, 13:04 Африканская футбольная лига. Симба и Аль-Ахли сыграли вничью
Новости футбола Сегодня, 12:36 Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги Чемпионов
Новости бокса Сегодня, 12:03 Тайсон Фьюри планирует долгую карьеру
Новости футбола Сегодня, 11:29 Один для Месси, один для остальных. Гвардиола заявил, кто должен выиграть Золотой мяч
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:43 Итальянская Серия А 2023-24: таблица, матчи и результаты девятого тура Новости футбола Сегодня, 14:15 ОФИЦИАЛЬНО. Папу Гомеса дисквалифицировали на два года из-за положительного допинг-теста Новости футбола Сегодня, 13:26 Аль-Иттихад и Аль-Таавон сыграли вничью благодаря голу и автоголу Бензема Новости футбола Сегодня, 13:04 Африканская футбольная лига. Симба и Аль-Ахли сыграли вничью Новости футбола Сегодня, 12:36 Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги Чемпионов Новости бокса Сегодня, 12:03 Тайсон Фьюри планирует долгую карьеру Новости футбола Сегодня, 11:29 Один для Месси, один для остальных. Гвардиола заявил, кто должен выиграть Золотой мяч Новости футбола Сегодня, 10:50 Сегодня стартует Африканская футбольная лига. Что это за турнир и кто участвует? Новости футбола Сегодня, 10:29 Ливерпуль на первом месте, Арсенал на втором. Как бы выглядела турнирная таблица АПЛ без VAR Новости MMA Сегодня, 09:40 Махачев – Волкановски 2. Полное расписание боев, дата и время
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Престон — Миллуол 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Верона — Наполи 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Унион — Штутгарт 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Дармштадт — Лейпциг 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Вольфсбург — Байер 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Вулверхэмптон 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Брентфорд — Бёрнли 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас 21 октября 2023 года Футбол 21 окт 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити — Брайтон 21 октября 2023 года