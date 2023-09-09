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Италия играет вничью с Северной Македонией

Новости футбола Сегодня, 16:47
Италия играет вничью с Северной Македонией Фото: https://twitter.com/Azzurri

Сборная Италии отправилась на выездной матч против Северной Македонии в рамках отбора на Чемпионат Европы 2024, который пройдет в Германии.

Италия здорово провела первый тайм и создала два голевых момента. Брайан Кристанте пробивал с острого угла после розыгрыша углового, но спас вратарь. Через несколько минут Тонали вырвался на ударную позицию и попал в стойку ворот. Македония не отсиживалась в глухой обороне и имела возможность. Боян Миовский пробивал головой по воротам из нескольких метров, но не попал в створ.

На 47-й минуте Чиро Иммобиле смог вывести Италию вперед. Барелла нанес удар, однако попал в штангу, мяч отскочил к нападающему Италии и тот забил головой. Казалось, что Италия доведет матч до победы, но Энис Барди отличным ударом со штрафного сравнял счет на 81-й минуте.

Итальянцы пытались вырвать победу, однако Северная Македония устояла. Италия играет вничью, набирает четыре очка после трех матчей и остается на третьей строчке группы С.

Квалификация на Чемпионат Европы 2024

  • Северная Македония – Италия – 1:1
  • Косово – Швейцария – 2:2
  • Румыния – Израиль – 1:1
Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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