История дня. Спортсменка из Египта участвовала на Олимпиаде на позднем сроке беременности

Олимпиада-2024 продолжает дарить болельщикам невероятные сенсации и истории.

Одной из главных героинь сегодняшнего дня точно можно назвать египетскую фехтовальщицу Наду Хафез. Дело в том, что сегодня Нада Хафез призналась, что сражалась на играх в Париже на седьмом месяце беременности.

Хафез победила американку Элизабет Тартаковски в первом круге соревнований по индивидуальной сабле среди женщин, а затем была выбита Чон Хайонг из Республики Корея.

“То, что кажется вам двумя игроками надорожке, на самом деле были тремя Это были я, моя соперница и мой еще не появившийся на свет малыш!”, – написала Хафез в Instagram.

На турнире по женской индивидуальной сабле Нада Хафез была посеянна под 26-м номером.