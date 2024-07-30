Исторический успех. Италия завоевала золото в женском командном фехтовании на Олимпиаде

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже прошел финал командных соревнований по фехтованию на шпагах.

В финальной схватке золото завоевала команда Италии. Команду победительниц представляли Мара Наварриа, Джулия Риции, Альберта, Сантуччо и Росселла Фьяминго.

В финальной схватке итальянки одолела команду Франции. Бронзовые награды в активе Польши.

Стоит отметить, что это первое золото Италии в женском командном фехтовании на шпагах и первое золото в фехтовании с 2016 года.