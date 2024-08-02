Исторический момент. Греция выиграла медаль Олимпиады в плавании впервые с 1896 года

Вчера греческий пловей Апостолос Христу завоевал серебряную медаль в плавании на 200 метров на спине и тем самым навсегда вошел в историю спорта своей страны.

Дело в том, что Христу стал первым спортсменом из Греции, который завоевал олимпийскую медаль в плавании аж с первых олимпийских игр в истории, которые состоялись в Афинах в позапрошлом веке, в 1896 году.

На той Олимпиаде Греция выиграла в плавании 1 золотую, 3 серебрянных и 3 бронзовых медали.

Апостолос Христу проплыл дистанцию за 1:54.82 минуты, а золотую медаль выиграл представитель Венгрии Уберт Кос. Третьим приплыл швейцарец Роман Митюков.

27-летний грек также был близок к тому, чтобы оказаться на пьедестале почета в плавании на спине на 100 метров, но финишировал на четвертой позиции.

В общей сложности эта медаль стала для Греции второй на Олимпиаде-2024 в Париже. Также эта страна имеет в своем активе бронзу в дзюдо в весовой категории до 90 кг у мужчин, которую завоевал Теодорос Целидис.

Напомним, на Dailysports вы можете ознакомиться с полным медальным зачетом игр в Париже.