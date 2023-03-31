Источник в "ПСЖ" рассказал, какой игрок парижан не стесняется спорить с Месси

Хавбек ПСЖ Данило Перейра свободно говорит по-французски, что позволяет ему на равных общаться с лидерами команды, такими как Лионель Месси, и молодыми игроками.

По данным источников в клубе, португалец может в лицо высказать свою позицию как на поле, так и за его пределами, а также может спорить с кем угодно, независимо от их статуса.

При этом источник отмечает, что Перейра выучил французский в максимально короткие сроки, что является символом его профессионализма и трудолюбия.

31-летний игрок перебрался во Францию из “Порту” в 2021 году.