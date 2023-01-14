Источник: Цыганков перейдет в испанский клуб

Полузащитник киевского “Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков перейдет в “Жирону”, сообщает телеграм-канал “Динамо” Киев Inside".

По сведениям источника, футболист уже согласовал с испанским клубом условия четырехлетнего контракта. Украинец достанется “Жироне" по сниженной цене, так как его контракт с киевлянами истекает спустя полгода.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел за “Динамо” 23 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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