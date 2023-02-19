Источник сообщил, как Роналду изменился после смерти ребенка

Источник из окружения нападающего “Аль-Насра” Криштиану Роналду и его бывшего агента Жорже Мендеша, рассказал, что футболист очень изменился после смерти новорожденного ребенка.

“Криштиану был подавлен и перестал сдерживаться. Когда главный тренер ”Манчестер Юнайтед" начинал его раздражать, Роналду его посылал. Так же он общался и с Мендешем", - приводит слова источника Get French Football News.

Напомним, что в апреле прошлого года девушка Роналду Джорджина Родригес ждала близнецов, но выжила только девочка.

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