Источник: "Шахтер" материально стимулирует соперников конкурента за чемпионство

Донецкий “Шахтер” предлагает деньги каждому клубу, который отберет очки у “Днепра-1”, который является конкурентом “горняков” в борьбе за чемпионство, сообщает журналист Игорь Цыганык.

“Нужно говорить про стимуляцию соперников. И это происходит. В частности, ”Шахтер" предлагает за то, что любая команда отберет очки у “Днепра-1”, они предлагают кругленькую сумму. Порядка 75 тысяч долларов", – сказал Цыганык в программе “Цыганык LIVE”.

“Шахтер” в данный момент лидирует в чемпионате Украины, опережая “Днепр-1” на семь очков. Впрочем, у днепрян есть один матч в запасе.

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