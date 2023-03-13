Источник: сборная Украины летом сыграет против 4-кратного чемпиона мира

Сборная Украины сыграет товарищеский матч против сборной Германии, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

По сведениям источника, поединок пройдет в Германии 13 июня. Данный матч станет подготовкой для украинских футболистов к июньским матчам отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

16 июня Украина на выезде встретится с Северной Македонией, а 19 июня украинцы будут номинальными хозяевами в матче с Мальтой.

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