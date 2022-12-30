Источник: Роналду подписал контракт с азиатским клубом
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с “Аль-Наср”, сообщает Al Arabiya.
По сведениям источника, футболист заключил с клубом из Саудовской Аравии контракт до лета 2025 года. Ранее сообщалось, что форвард будет получать зарплату в размере 200 миллионов евро в год.
Ранее 37-летний Роналду выступал за “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал”, “Ювентус” и вновь “Манчестер Юнайтед”. За сборную Португалии сыграл 196 матчей и забил 118 голов.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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