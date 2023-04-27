Источник: Ребров не возглавит сборную Украины

Главный тренер “Аль-Айна” Сергей Ребров не возглавит сборную Украины, сообщает журналист Мохаммед Хамад в своем твиттере.

По сведениям источника, украинский специалист принял решение продлить контракт с клубом из ОАЭ. Новое соглашение будет рассчитано на несколько лет.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола предложила 48-летнему Реброву контракт со сборной Украины на 10 лет.

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