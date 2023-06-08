Источник: ПСЖ купил полузащитника сборной Уругвая

Полузащитник лиссабонского “Спортинга” и сборной Уругвая Мануэль Угарте перешел в “Пари Сен-Жермен”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб заплатил за 22-летнего футболиста 60 миллионов евро. Уругваец успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт до лета 2028 года. В борьбе за игрока ПСЖ опередил “Челси”.

Угарте перешел в “Спортинг” летом 2021 года из “Фамаликана”. Сумма трансфера составила 10,5 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Лиссабона 85 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.