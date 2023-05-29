Источник: Моуринью решил уйти из "Ромы"
Новости футбола Сегодня, 07:15
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской “Ромы” Жозе Моуринью принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Il Messaggero.
По сведениям источника, руководство итальянского клуба уже в курсе решения португальского специалиста. Впрочем, стороны не будут объявлять о расставании до финального матча Лиги Европы против “Севильи” (31 мая).
Ранее сообщалось, что 60-летним Моуринью интересуется “Пари Сен-Жермен”. Контракт тренера с “Ромой” действует до лета 2024 года.
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