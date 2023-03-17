Источник: "Марсель" выкупил трансфер хавбека сборной Украины

“Марсель” выкупил у “Аталанты” трансфер полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, сумма трансфера составила от 10 до 13 миллионов евро. Футболист подписал с французским клубом контракт до лета 2027 года.

29-летний Малиновский перешел в “Марсель” в зимнее трансферное окно на правах аренды, провел за клуб 13 матчей и забил два гола.

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