Испанский клуб лишен права сыграть в Лиге Конференций

Пресс-служба “Осасуны” на официальном сайте сообщила, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил клуб от участия в Лиге Конференций.

Причиной данного решения стало участие “Осасуны” в договорном матче в сезоне-2013/2014. Клуб не согласен с наказанием и собирается подать апелляцию. В том сезоне представители “Осасуны” заплатили “Бетису” за победу над “Вальядолидом” в 37-м туре, а также за поражение от “Осасуны” в 38-м туре. При этом данная мера не помогла команде сохранить место в элитном дивизионе.

В завершившемся сезоне “Осасуна” заняла седьмое место в чемпионате Испании. Таким образом, место команды в Лиге Конференций может занять “Атлетик”.