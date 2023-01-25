Испанский хавбек "Милана" Браим Диас решил сменить сборную

Испанский полузащитник “Реала” Браим Диас, выступающий за "Милан" на правах аренды, принял решение выступать за сборную Марокко, сообщает журналист Лино Бакко в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист решил сменить футбольное гражданство и планирует выступать за новую сборную уже с марта 2023 года. Ранее он сыграл один матч за сборную Испании, но данный поединок был товарищеским. Поэтому игроку не запрещено сменить сборную.

23-летний Диас в нынешнем сезоне провел за “Милан” 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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