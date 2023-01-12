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Испанский форвард может вернуться в киевское “Динамо"

Новости футбола Сегодня, 05:19
Фото: открытые источники Фото: открытые источники

Испанский форвард Фран Соль уже этой зимой может вернуться в киевское “Динамо”.

Как пишет источник, “Малага” намерена прервать аренду форварда, права на которого принадлежит киевскому клубу.

В испанском клубе разочарованы игрой футболиста, который забил лишь один гол за 16 матчей.

В связи с этим аренда будет досрочно завершена. Ожидается, что Соль вернется в расположение украинского клуба в январе или феврале, если киевляне не решат продать футболиста или снова отдать его в аренду.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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