Испанский форвард киевского “Динамо” нашел новый клуб

Испанский форвард киевского “Динамо” Фран Соль сменит очередной клуб.

В ближайшее время он подпишет полноценный контракт в кипрским клубом АЕК. Соглашение будет рассчитано на два года с опцией продления еще на один сезон.

Соль стал игроком украинской команды в январе 2019 года, перейдя из нидерландского “Виллем II” за 3,5 миллиона евро.

Испанцу так и не удалось закрепиться в основном составе “Динамо”. За киевский клуб он провел всего 23 матча и забив 4 гола.

Из-за слабых результатов его отдавали в аренду в испанские “Тенерифе”, “Эйбар” и “Малагу”.

Интересно, что “Динамо” играли против АЕКа в сезоне 2022/23 на групповом этапе Лиги Европы. Одну встречу киевляне проиграли со счетом 0:1, а во второй была зафиксирована ничья 3:3.

В июне “Динамо” объявило об уходе еще одного форварда – Артема Беседина. Также на грани перехода в другой клуб нападающий киевлян Эрик Рамирес, которы привлек интерес турецкого клуба “Газиантеп”.

Напомним, что накануне “Динамо” отправилось на сбор в Австрию. В рамках тренировочного сбора киевляне сыграют товарищеский матчи против “Динамо” из Бухареста (5 июля), “Вольфсбергера” (8 июля), “Янг Бойз” (12 июля) и “Ариса” (16 июля).