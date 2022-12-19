Испанский арбитр прокомментировал пенальти в ворота сборной Франции в финале ЧМ-2022

Испанский арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес поделился мнением о пенальти в ворота сборной Франции в финальном матче чемпионата мира-2022 против сборной Аргентины (3:3, по пенальти – 2:4). 11-метровый удар был назначен после падения аргентинца Анхеля Ди Марии после контакта с французским вингером Усманом Дембеле.

“Это очень глупый пенальти. Дембеле совершил скрытую подножку. Если бежать позади того, кто контролирует мяч и находится близко, то бегущий впереди, скорее всего, споткнется о ноги преследователя”, - приводит слова Гонсалеса As.

Стоит отметить, что главный арбитр Шимон Марчиняк впоследствии назначил два пенальти в ворота сборной Аргентины.

Не пропустите: Месси получил Кубок мира (фото).