Испанский арбитр назвал позорным поведение Месси в матче с Нидерландами на ЧМ-2022

Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос вспомнил подробности четвертьфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами.

«Лео Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за грубые слова, которые говорил мне во время матча. В той игре я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это был позор. Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация», – цитирует Матеу Лаоса Goal.