Испанский арбитр назвал позорным поведение Месси в матче с Нидерландами на ЧМ-2022
Новости футбола Сегодня, 11:30
Фото: MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES
Бывший арбитр Антонио Матеу Лаос вспомнил подробности четвертьфинала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами.
«Лео Месси позвонил мне после игры с Нидерландами на чемпионате мира и извинился за грубые слова, которые говорил мне во время матча. В той игре я увидел другого Месси. На чемпионате мира он вел себя очень плохо, это был позор. Я провел более 50 матчей с его участием за годы. После его празднования с руками у ушей Нидерланды завелись. Это была провокация», – цитирует Матеу Лаоса Goal.
Впрочем, сам Антонио Матеу Лаос не справился с работой на том матче. Аргентинцы и нидерландцы постоянно устраивали потасовки и провокации. Лионель Месси после матча назвал форварда сборной Нидерландов Вегхорста «придурком».
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