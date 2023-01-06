Испанский арбитр Матеу Лаос может завершить карьеру

Испанский арбитр Матеу Лаос может завершить судейскую карьеру.

По информации TyC Sports, пока еще испанец не принял окончательного решения.

Напомним, что именно Лаос был главным арбитром скандального матча ¼ финала ЧМ-2022 между командами Нидерландов и Аргентины. После игры его подвергли критике футболист и тренеры обеих команд.

В той встрече Лаос показал 17 желтых карточек.

Уже после ЧМ, а именно 31 декабря 2022 года, Лаос “отметился” в матче между “Барселоной” и “Эспаньолом” (1:1), где показал 16 желтых и две красных карточки.