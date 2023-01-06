Испанский арбитр Матеу Лаос может завершить карьеру
Новости футбола Сегодня, 07:30
Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен
Испанский арбитр Матеу Лаос может завершить судейскую карьеру.
По информации TyC Sports, пока еще испанец не принял окончательного решения.
Напомним, что именно Лаос был главным арбитром скандального матча ¼ финала ЧМ-2022 между командами Нидерландов и Аргентины. После игры его подвергли критике футболист и тренеры обеих команд.
В той встрече Лаос показал 17 желтых карточек.
Уже после ЧМ, а именно 31 декабря 2022 года, Лаос “отметился” в матче между “Барселоной” и “Эспаньолом” (1:1), где показал 16 желтых и две красных карточки.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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