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Испанская Ла Лига стала спонсором необычного клуба

Новости футбола Сегодня, 01:03
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Испанская Ла Лига стала спонсором необычного клуба Испанская Ла Лига стала спонсором необычного клуба

Испанская Ла Лига заключила спонсорский контракт с клубом из пятого дивизиона Уэльса. Этот клуб известен далеко за пределами своей страны, благодаря самому длинному названию в мире.

Местный коллектив называется "Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч".

О начале сотрудничества с необычным клубом рассказал управляющий директор Ла Лиги в Великобритании и Ирландии Киган Пирс.

"Ла Лига - это не только футбол в Испании, это крупнейшая футбольная платформа в мире, которую смотрят и наслаждаются миллионы людей. В связи с новым брендингом, который вступает в силу в этом году, это партнерство станет отличной возможностью визуально выразить нашу новую идентичность "LL" и расширить нашу поддержку по всей Великобритании", - сказал он.

Таким образом, в ближайшее время логотип Ла Лиги должен появиться на игровых футболках команды. По предварительным данным, соглашение с клубом из пятого дивизиона Уэльса продлится один сезон.

В названии поселения, которое дало название клубу, пять раз встречается удвоенная буква “л”. По задумке дизайнеров, каждая из этих пяти повторяющихся согласных будет показана в виде логотипа Ла Лиги.

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