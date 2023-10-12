Испания выиграла у Шотландии, Холанд сделал дубль в матче против Кипра

В группе квалификации Евро-2024 состоялись два матча. Сборная Испании забила два поздних гола в ворота сборной Шотландии. Авторами голом стали Альваро Мората и Ойен Сансет.

Сборная Норвегии забила четыре безответных гола в ворота сборной Кипра в выездном матче. Дубль сделал Эрлинг Холанд.

Отбор Евро-2024

Испания - Шотландия - 2:0

Голы: Мората, 73 (1:0), Сансет, 86 (2:0).

Кипр - Норвегия - 0:4

Голы: Серлет, 33 (0:1), Холанд, 65 (0:2), Холанд, 72 (0:3), Аурснес, 81 (0:4).