Испания объявила заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте вызвал в расположение команды 24 футболиста на матчи квалификации чемпионата Европы 2024 года.

В октябре испанцы сыграют с Шотландией (12 октября) и Норвегией (15 октября).

Список игроков сборной Испании:

Вратари: Унай Симон («Атлетик»), Кепа Аррисабалага («Реал»), Давид Райя («Арсенал»).

Защитники: Даниэль Карвахаль («Реал»), Давид Гарсия («Осасуна»), Алекс Бальде («Барселона»), Пау Торрес («Астон Вилла»), Робен Ле Норман («Реал Сосьедад»), Эмерик Лапорт («Аль-Наср»), Фран Гарсия («Реал»).

Полузащитники: Родриго («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Гави («Барселона»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Ойан Сансет («Атлетик»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Нико Уильямс («Атлетик»), Хоселу («Реал»), Ламин Ямал («Барселона»), Ферран Торрес («Барселона»), Йереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»).