Иско продолжит карьеру в чемпионате Германии
Новости футбола Сегодня, 03:29
Фото: твиттер Севильи/Автор неизвестен
Испанский хавбек Иско близок к переходу в немецкий “Унион”.
Как пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, бывший футболист “Реала” уже согласовал контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один год.
По данным инсайдера, испанец уже сегодня пройдет медобследование для немецкого клуба.
Напомним, что в декабре прошлого года Иско покинул “Севилью”.
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