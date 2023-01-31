Иско продолжит карьеру в чемпионате Германии

Испанский хавбек Иско близок к переходу в немецкий “Унион”.

Как пишет журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, бывший футболист “Реала” уже согласовал контракт до 2024 года с возможностью продления еще на один год.

По данным инсайдера, испанец уже сегодня пройдет медобследование для немецкого клуба.

Напомним, что в декабре прошлого года Иско покинул “Севилью”.