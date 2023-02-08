Иско может стать одноклубником Марсело

Бывший хавбек сборной Испании Иско может продолжить карьеру в чемпионате Греции.

По данным Todofichajes, 30-летний испанец близок к переходу в “Олимпиакос”.

Интересно, что за греческий клуб играет другая легенда “Реала” - Марсело.

“Олимпиакос” может подписать Иско бесплатно, так как он находится в статусе свободного агента.

Последним клубом полузащитника была “Севилья”, которую испанец покинул в конце 2022 года.