Иско может перейти в клуб Бундеслиги

Берлинский “Унион” может усилиться испанским полузащитником Иско, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб уже сделал предложение футболисту, который является свободным агентом.

В первой половине нынешнего сезона 30-летний Иско выступал за “Севилью”, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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