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Иско может перейти в клуб Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 11:30
Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен Фото: инстаграм Иско/Автор неизвестен

Берлинский “Унион” может усилиться испанским полузащитником Иско, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб уже сделал предложение футболисту, который является свободным агентом.

В первой половине нынешнего сезона 30-летний Иско выступал за “Севилью”, провел за клуб 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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