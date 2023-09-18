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Йоахим Лев может возглавить сборную Турции

Новости футбола Сегодня, 16:11
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Йоахим Лев может возглавить сборную Турции Фото: пресс-служба Немецкого футбольного союза

Немецкий менеджер Йоахим Лев в списке кандидатов на пост главного тренера сборной Турции, сообщает Tuttomercatoweb.

Во вторник, 18 сентября, Федерация футбола Турции уволила с должности менеджера сборной немецкого специалиста Штефана Кунца. В этом уверяют несколько турецких СМИ, объясняющих, что в последние несколько часов главы федерации сообщили тренеру о его увольнении, которое произошло после неожиданного поражения против Японии в товарищеском матче. Теперь на пост главного тренера рассматривают двух кандидатов – итальянец Винченцо Монтелла и немец Йоахим Лев.

После чемпионата мира Клинсман решил не продлевать контракт со сборной и наставником сборной Германии стал Лев. 16 августа 2006 года Лев отметил свой дебют как единоличный тренер сборной домашней победы над Швецией, немцы победили 3:0.

9 марта 2021 Лев заявил, что летом покинет пост главного тренера сборной, несмотря на действующий контракт.

За свою краеру в сборной Германии Йоахим Лев стал Чемпионом Мира в 2014 году. Кроме того, он стал серебряным призером чемпионата Европы 2008, бронзовый призер чемпионата мира 2010, бронзовый призер чемпионата Европы в 2012 и 2016 и победитель Кубка конфедераций 2017.

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