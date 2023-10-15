Инвесторы АПЛ ведут переговоры о возможности трансляций всех матчей вне зависимости от времени

Все больше клубов АПЛ и инвесторы лиги призывают отменить это правило. Согласно информации, полученной In The Money (Daily Mail), официальные лица обсуждают, следует ли отменить историческое правило, при этом инициативу возглавляют американские инвесторы. По словам источников, близких к Челси, владельцы Тодд Боэли и Clearlake Capital Group являются одними из тех, кто выступает за прекращение действия этого правила.

Все большее число клубов высшего дивизиона хотят, чтобы все 380 игр Премьер-лиги транслировались в прямом эфире в Великобритании, начиная с 2029 года. В текущем сезоне в прямом эфире покажут лишь 200 матчей, а в цикле 2025–2029 годов оно увеличится до 270 игр.

Исторически сложилось так, что с 14:15 до 17:15 по среднеевропейскому времени было запрещено транслировать матчи в Великобритании. Это правило было принято еще до основания Премьер-лиги Англии и вязано это с отключениями электроэнергии. Данный запрет привел к тому, что матчи в 15:00 не транслировались в прямом эфире.