"Интер" вступил в борьбу за цель "МЮ" и "Баварии"

Миланский “Интер” проявляет интерес к швейцарскому голкиперу менхенгладбахской “Боруссии” Яну Зоммеру, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с немцами. Таким образом, вратарь может достаться “Интеру” бесплатно. В составе “нерадзурри” он может заменить ветерана команды Самира Хандановича.

Ранее сообщалось, что швейцарцем также интересуются “Манчестер Юнайтед” и “Бавария”.

В нынешнем сезоне 34-летний Зоммер провел за “Боруссию” и сборную Швейцарии провел 18 матчей и пропустил 26 голов.

Не пропустите: Хавбек "Челси" готов перейти в "Барселону".