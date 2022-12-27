"Интер" вступил в борьбу за форварда сборной Франции

Миланский “Интер” проявляет интерес к нападающему менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркусу Тюраму, сообщает 90min.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с немцами. В связи с этим “нерадзурри” уже предложили форварду подписать предварительный контракт. Стоит отметить, что француз также входит в сферу интересов “Арсенала", “Астон Виллы”, “Милана”, “Манчестер Юнайтед", “Ньюкасал” “Тоттенхэма” и “Ювентуса”.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию" 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

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