"Интер" вступил в борьбу за экс-тренера ПСЖ

Миланский “Интер” проявляет интерес к аргентинскому тренеру Маурисио Почеттино, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Симоне Индзаги. Впрочем, заполучить аргентинца будет непросто, так как им также интересуются “Реал”, “Челси” и “Тоттенхэм”.

51-летний Почеттино ранее тренировал “Эспаньол”, “Саутгемптон”, “Тоттенхэм” и ПСЖ.

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