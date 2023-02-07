"Интер" выкупил трансфер талантливого хавбека

“Интер” выкупил у “Эмполи” трансфер албанского полузащитника Кристьяна Асллани, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

Миланский клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро.

20-летний Асллани перешел в “Интер” летом 2022 года на правах аренды за 4,5 миллиона евро. В составе “нерадзурри” он провел 20 матчей, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной результативной передачи. За сборную Албании сыграл семь матчей и забил один гол.

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