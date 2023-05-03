"Интер" выиграл в Серии А со счетом 6:0

В матче 33-го тура чемпионата Италии “Интер” на выезде разгромил “Верону” со счетом 6:0.

Победу миланскому клубу принесли дубли Эдина Джеко и Лаутаро Мартинеса, гол Хакана Чалханоглу, а также автогол Адольфо Гайча.

“Интер”, набрав 60 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Верона” с 27 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

“Верона” – “Интер” - 0:6 (0:3)

Голы: Гайч, 31 (автогол) - 0:1, Чалханоглу, 36 - 0:2, Джеко, 37 - 0:3, Мартинес, 55 - 0:4, Джеко, 61 - 0:5, Мартинес, 90 - 0:6

“Верона”: Монтипо, Депаоли, Фараони, Маньяни, Хин (Коппола, 62), Чеккерини (Кабаль, 82), Лазович (Дойг, 46), Тамез, Абильгор, Верди (Дуда, 46), Гайч (Джурич, 70).

“Интер”: Ханданович, Думфрис (Дзанотти, 65), де Врей, Д`Амброзио (Белланова, 57), Ачерби, Димарко (Дармиан, 57), Мхитарян (Гальярдини, 65), Брозович (Аслани, 78), Чалханоглу, Джеко, Мартинес.

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