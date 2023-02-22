"Интер" выиграл в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов “Интер” на своем поле обыграл “Порту” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Ромелу Лукаку.

Ответный матч “Порту” - “Интер” состоится в Португалии 14 марта.

“Интер” Италия – “Порту” Португалия - 1:0 (0:0)

Гол: Лукаку, 85 - 1:0

“Интер”: Онана, Дармиан, Ачерби, Шкриньяр (Думфрис, 81), Бастони, Димарко (Гозенс, 58), Мхитарян (Брозович, 72), Чалханоглу, Барелла, Джеко (Лукаку, 58), Мартинес.

“Порту”: Диогу Кошта, Жоау Мариу (Гонсалу Боржеш, 90), Пепе, Маркано, Сануси, Урибе, Отавио, Груйич, Тареми (Венделл, 83), Пепе, Галено (Эванилсон, 51).

Удаление: Отавио (78).

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