"Интер" выиграл в домашнем матче Серии А

В матче 23-го тура чемпионата Италии миланский “Интер” на своем поле обыграл удинский “Удинезе” со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Ромелу Лукаку, Генриха Мхитаряна и Лаутаро Мартинеса. У гостей отличился Санди Ловрич.

“Интер”, набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. “Удинезе” с 30 очками остался на девятой позиции.

“Интер” – “Удинезе” - 3:1 (1:1)

Голы: Лукаку, 20 (с пенальти) - 1:0, Ловрич, 43 - 1:1, Мхитарян, 73 - 2:1, Мартинес, 89 - 3:1

“Интер”: Ханданович, Думфрис, Дармиан (Д`Амброзио, 46), Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 79), Мхитарян (Гальярдини, 84), Брозович (Чалханоглу, 66), Барелла, Джеко, Лукаку (Мартинес, 66).

“Удинезе”: Сильвестри, Эхизибуэ, Родриго Бекао, Эбосс (Мазина, 18), Бийол, Удоджи, Перейра (Самарджич, 76), Уолас, Ловрич (Арслан, 75), Товен (Саксесс, 61), Бету (Эбоселе, 76).

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