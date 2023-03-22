"Интер" выбирает между двумя известными нападающими

Миланский “Интер” собирается усилить линию атаки в летнее трансферное окно, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, приоритетом для итальянского клуба является нападающий менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Франции Маркус Тюрам, который летом станет свободным агентом. Вторым вариантом является бразильский нападающий “Ливерпуля” Роберто Фирмино, у которого также заканчивается контракт с клубом. Впрочем, подписать кого-то из этих игроков будет непросто, так как ими интересуется целая группа из именитых клубов.

В нынешнем сезоне 25-летний Тюрам провел за “Боруссию” 26 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 31-летнего Фирмино 10 забитых мячей и пять голевых передач в 29 поединках за “Ливерпуль”.

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